Великдень-2026 у Тернополі: розклад богослужінь у храмах міста
12 квітня православні та греко-католики відзначатимуть Великдень. Напередодні свята у храмах Тернополя відбудуться традиційні богослужіння та освячення великодніх кошиків. Публікуємо розклад у найбільших церквах міста.
Кафедральний собор Різдва Христового (вул. Руська, 22)
Велика субота:
08:00 — Літургія Василія Великого
12:00 — освячення кошиків
20:00 — Полуношниця
Неділя:
05:30 — Пасхальна Утреня, Літургія
08:00–вечір — освячення пасок
17:00 — Вечірнє богослужіння
Собор Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці (вул. Сагайдачного, 14)
Велика субота:
07:00 — Вечірня з Літургією
13:00–20:00 — освячення кошиків
20:00 — Надгробне
20:30 — Утреня
21:30 — Літургія
Неділя:
06:00 — Утреня
07:00, 10:00, 12:00 — Літургії
Свято-Троїцький духовний центр (просп. Злуки, 28)
Велика субота:
08:00 — Літургія
13:00 — освячення пасок
21:00 — Поховання Плащаниці
Церква Святих Володимира та Ольги (вул. Пилипа Орлика, 1)
Велика субота:
08:00 — Літургія
14:00–20:00 — освячення пасок
Неділя:
00:00, 07:00, 09:00 — Літургії та освячення
17:00 — Вечірня
Церква Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Острозького, 55)
Велика субота:
07:00 — Літургія
13:00–19:00 — освячення
Неділя:
08:00, 10:00, 12:00 — Літургії
Церква Святого Івана Богослова (просп. Злуки, 14)
Велика субота:
09:00 — Літургія
14:00–20:00 — освячення
22:00 — Пасхальна служба
Неділя:
06:00 — Утреня
07:00, 09:00, 11:00 — Служби Божі
Церква Матері Божої Неустанної Помочі (бульв. Д. Галицького, 1А)
Велика субота:
08:00 — Літургія
10:00–19:00 — освячення
20:00 — Пасхальні богослужіння
Неділя:
07:15, 09:00, 11:00, 13:00, 18:00 — Літургії
Собор Костянтина та Єлени (вул. Тарнавського, 30)
Велика субота:
08:00 — Літургія
14:00 — освячення
Неділя:
00:00–04:00 — Пасхальна служба та освячення
Храм святого Миколая (вул. Карпенка)
Велика субота:
09:00 — Літургія
12:00–18:00 — освячення
20:30 — Пасхальні богослужіння
Неділя:
08:00, 10:00 — Літургії
🔔 Також у неділю, 12 квітня, о 12:00 відбудуться панахиди на Микулинецькому кладовищі та кладовищі поблизу села Довжанка.
За інф. 20 хвилин