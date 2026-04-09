Великдень-2026 у Тернополі: розклад богослужінь у храмах міста

12 квітня православні та греко-католики відзначатимуть Великдень. Напередодні свята у храмах Тернополя відбудуться традиційні богослужіння та освячення великодніх кошиків. Публікуємо розклад у найбільших церквах міста.

Кафедральний собор Різдва Христового (вул. Руська, 22)

Велика субота:

08:00 — Літургія Василія Великого

12:00 — освячення кошиків

20:00 — Полуношниця

Неділя:

05:30 — Пасхальна Утреня, Літургія

08:00–вечір — освячення пасок

17:00 — Вечірнє богослужіння

Собор Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці (вул. Сагайдачного, 14)

Велика субота:

07:00 — Вечірня з Літургією

13:00–20:00 — освячення кошиків

20:00 — Надгробне

20:30 — Утреня

21:30 — Літургія

Неділя:

06:00 — Утреня

07:00, 10:00, 12:00 — Літургії

Свято-Троїцький духовний центр (просп. Злуки, 28)

Велика субота:

08:00 — Літургія

13:00 — освячення пасок

21:00 — Поховання Плащаниці

Церква Святих Володимира та Ольги (вул. Пилипа Орлика, 1)

Велика субота:

08:00 — Літургія

14:00–20:00 — освячення пасок

Неділя:

00:00, 07:00, 09:00 — Літургії та освячення

17:00 — Вечірня

Церква Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Острозького, 55)

Велика субота:

07:00 — Літургія

13:00–19:00 — освячення

Неділя:

08:00, 10:00, 12:00 — Літургії

Церква Святого Івана Богослова (просп. Злуки, 14)

Велика субота:

09:00 — Літургія

14:00–20:00 — освячення

22:00 — Пасхальна служба

Неділя:

06:00 — Утреня

07:00, 09:00, 11:00 — Служби Божі

Церква Матері Божої Неустанної Помочі (бульв. Д. Галицького, 1А)

Велика субота:

08:00 — Літургія

10:00–19:00 — освячення

20:00 — Пасхальні богослужіння

Неділя:

07:15, 09:00, 11:00, 13:00, 18:00 — Літургії

Собор Костянтина та Єлени (вул. Тарнавського, 30)

Велика субота:

08:00 — Літургія

14:00 — освячення

Неділя:

00:00–04:00 — Пасхальна служба та освячення

Храм святого Миколая (вул. Карпенка)

Велика субота:

09:00 — Літургія

12:00–18:00 — освячення

20:30 — Пасхальні богослужіння

Неділя:

08:00, 10:00 — Літургії

🔔 Також у неділю, 12 квітня, о 12:00 відбудуться панахиди на Микулинецькому кладовищі та кладовищі поблизу села Довжанка.

За інф. 20 хвилин