Директор лікарні на Тернопільщині організував схему хабарництва для виїзду за кордон
Тернопільська обласна прокуратура повідомила про підозру директору комунальної районної лікарні. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України) та одержання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 368 КК України).
За даними слідства, упродовж 2025 року керівник медзакладу виготовляв фіктивні висновки лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про нібито потребу у сторонньому догляді. Ці документи використовувалися для оформлення відстрочки від мобілізації та виїзду за кордон.
Зокрема, у липні 2025 року до директора звернулася місцева жителька, чиїй синові невдовзі мало виповнитися 25 років, з метою забезпечити йому виїзд за кордон. Посадовець погодився «допомогти» за 5000 доларів США. У грудні 2025 року він видав два завідомо неправдиві висновки ЛКК та отримав кошти від замовниці. Попри це, сина жінки через кордон не пропустили.
Директора затримано в порядку ст. 615 КПК, вирішується питання обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Під час обшуків вилучено ще 11 подібних фіктивних довідок. Наразі встановлюють точну кількість осіб, які скористалися незаконними послугами підозрюваного – йдеться про більш ніж 50 людей.
Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в області за оперативного супроводу Управління міграційної поліції ГУНП у Тернопільській області.