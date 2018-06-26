У історичній частині міста Чорткова зовнішньої реклами не буде

На виконання доручення міського голови Володимира Шматька про припинення видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території міста Чорткова у його центральній частині, депутати прийняли відповідне рішення.

Згідно з цим рішенням у центральній частині міста Чорткова — по вулицях Т. Шевченка, Ринок, С. Бандери, Аптечна, Л. Носа, Коротка, Є. Петрушевича видача дозволів на розміщення зовнішньої реклами припиняється.

Місця для розміщення існуючих рекламних засобів на вищезазначених територіях зберігаються до закінчення терміну дії дозволу.