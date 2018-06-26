Біля церкви Петра у Тернополі не буде багатоповерхівки

“Висотки” на вулиці Симоненка не буде. Про це повідомляє депутат міської ради Андрій Газилишин. Більше року тривала боротьба між мешканцями вул. Симоненка, 1 та забудівником, який планував звести 11- поверховий будинок між притулком Святого Антонія і будинком Симоненка 1.

Збори мешканців, акції протестів, сюжети на місцевих телеканалах, перекривання вулиці, блокування роботи будівельної техніки, тимчасова депутатська комісія Тернопільської міської ради. Ось не повний перелік етапів боротьби проти будівництва багатоповерхівки. Результат – відділом державного архітектурно- будівельного контролю Тернопільської міської ради скасовано декларацію на початок будівельних робіт. Це спільна перемога мешканців Симоненка, парафіян Церкви Святого Петра, – ділиться досягненням депутат.

Нагадаємо, мешканці будинку на вулиці Симоненка не хочуть, аби у них «під носом» звели 9-поверховий будинок. Через це тернополяни довший час блокували роботу техніки.Хоча забудовник запевняв, що жодних технічних порушень немає, усі необхідні дозволи та документи на будівництво від відповідних структур у них є. Тако спочатку цільове призначення земельної ділянки було під магазин, а площа земельного наділу становила 0,06 га. Проте у 2015 році міська рада надала проект землеустрою, але вже площею 0,11 га.