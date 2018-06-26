Біля церкви Петра у Тернополі не буде багатоповерхівки
“Висотки” на вулиці Симоненка не буде. Про це повідомляє депутат міської ради Андрій Газилишин. Більше року тривала боротьба між мешканцями вул. Симоненка, 1 та забудівником, який планував звести 11- поверховий будинок між притулком Святого Антонія і будинком Симоненка 1.
- Збори мешканців, акції протестів, сюжети на місцевих телеканалах, перекривання вулиці, блокування роботи будівельної техніки, тимчасова депутатська комісія Тернопільської міської ради. Ось не повний перелік етапів боротьби проти будівництва багатоповерхівки. Результат – відділом державного архітектурно- будівельного контролю Тернопільської міської ради скасовано декларацію на початок будівельних робіт. Це спільна перемога мешканців Симоненка, парафіян Церкви Святого Петра, – ділиться досягненням депутат.
Нагадаємо, мешканці будинку на вулиці Симоненка не хочуть, аби у них «під носом» звели 9-поверховий будинок. Через це тернополяни довший час блокували роботу техніки.Хоча забудовник запевняв, що жодних технічних порушень немає, усі необхідні дозволи та документи на будівництво від відповідних структур у них є. Тако спочатку цільове призначення земельної ділянки було під магазин, а площа земельного наділу становила 0,06 га. Проте у 2015 році міська рада надала проект землеустрою, але вже площею 0,11 га.