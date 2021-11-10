У Ланівці встановили унікальний пам’ятник українській мові (фотофакт)

Мистецький об’єкт “Українська мова – унікальна” відкрили у місті Ланівці. Про це повідомляють у міській раді.

Символічно, що ця подія відбулася в День української писемності та мови, адже наша рідна, солов’їна мова незрівнянна, милозвучна та особлива. Тож, відтепер статична фігура літери “Ї”, автором якої є Василь Гудима – це окраса громади і єдина арт інсталяція такого типу в Україні.

Ініціатор створення мистецького об’єкту Юрко Матевощук привітав усіх присутніх на відкритті, а міський голова Роман Казновецький зазначив, що Ланівці вкотре збагатилися унікальною локацією, яка щораз нагадуватиме усім нам про цінність рідної мови, її багатство. Громадські діячі Богдан Кукурудза та Марія Романчук поетично та щиро звертали до українського слова, вітаючи усю громаду з цією подією.

“Українська мова – унікальна” – це не просто назва, вираз чи слова, це догма, яку потрібно проносити через роки, утверджуючи нашу єдність.