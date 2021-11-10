Тернополянка Любов Дереш стала чемпіонкою Європи з ММА

Любов Дереш, військовослужбовиця 2 батальйону 2 Галицької бригади Нацгвардії України, стала чемпіонкою Європи з ММА. Військова продемонструвала найкращий з можливих результатів і виборола перемогу у категорії 52,2 кг/18+ у Надії Овчиннікової.

Чемпіонат Європи відбувався у Києві, в Палаці Спорту. До української столиці з’їхались учасники з 14 країн. Нацгвардійка представляла в збірній Україні не лише рідний підрозділ, а й свій регіон. Разом з нею Тернопільщину представляв і Юрій Чугай. Хлопець посів 2 місце у своїй ваговій категорії.

«Люба сьогодні вкотре довела, що всі її перемоги – результат наполегливої роботи. Постійні тренування та регулярні виступи на змаганнях дають Любі можливість впевнено виборювати першість у практично всіх своїх опонентів. Пишаємося нашою переможницею!», – підкреслив тренер спортсменки Юрій Сенів.

Наразі плани нацгвардійки не змінні: тренуватись для нових перемог та працювати над собою, досягаючи мрії стати кваліфікованою військовою.

Аліна Новікова

Фото з відкритих джерел