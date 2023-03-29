У Бережанах здають в оренду вигідне приміщення

📌Тернопільщина: аукціон з передачі в оренду державного майна

Запрошуємо вас взяти участь в аукціоні з передачі в оренду частина приміщення першого поверху (1-50, 1-51), площею 33,7 м² Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани.

🛠Актив перебуває в задовільному технічному стані та забезпечений електромережею потужністю 16 кВт.

💡Цей актив є вигідним варіантом для старту і розвитку бізнесу, оскільки об’єкт має зручне розташування та привабливу ціну.

💰 Стартова ціна — 2 320,29 грн;

📩 Прийом пропозицій до — 23 квітня 2023 року;

📅 Дата аукціону — 24 квітня 2023 року;

⏳Строк оренди — на період воєнного стану та 12 місяців після закінчення або припинення дії воєнного стану;

📍 Локація — Тернопільська обл., м. Бережани, вул. пл. Ринок 1.

👉Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3KaMQO3