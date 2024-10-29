У лісі на Тернопільщині зник чоловік

Увага! Поліцейські розшукують 75-річного мешканця Тернопільщини!

Співробітники Чортківського районного управління поліції встановлюють місцеперебування Каспрій Петра Григоровича 1949 року народження жителя села Біла Чортківського району.

Чоловік 28 жовтня близько 16 години пішов у ліс села Білобожниця по гриби та додому не повернувся.

Прикмети розшукуваного: зріст близько 175 см, повної статури, волосся сиве. Має проблеми зі здоров’ям.

Одягнений: сірий кашкет, темно-зелена куртка, чорні спортивні штани та чорні калоші.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваного чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номером: 0355-22-12-45 або на спецлінію 102.