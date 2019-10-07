У мережі вперше опублікували такі фото Почаєва

На представлених світлинах можна побачити місто Почаїв, ці кадри публікуються вперше. Вони датуються 1914-1918 роками і були зроблені австрійськими військовими фотографами в роки Першої світової війни.

В 2018 році виповнилось 240 років, з того часу, як в 1778 році граф Ян Амор Тарновський виклопотав у короля Станіслава Августа Понятовського привілей на осадження в маєтку Почаїв містечка, яке отримало назву Новий Почаїв.

На кадрах Почаївська Лавра, її мешканці, а також панорами на яких можна чудово розгледіти Почаїв тих часів. Чи дуже він змінився?

За посиланням можна побачити першу частину фотодобірки, яка присвячена Почаєву часів Першої світової війни. Фото знаходяться в колекції Австрійського державного архіву.

https://www.archivinformationssystem.at/suchinfo.aspx Інф. Типовий Почаїв