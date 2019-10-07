У Тернополі презентували фільми про лемків та легендарного команданта

До Дня українського кіно в обласній універсальній книгозбірні відбувся кінематографічний вечір «Кіно буде!», на якому представили фільми «Орнаменти долі» та «Михайло Галущинський. Лицар обов’язку і чину», зняті Тернопільським комунальним підприємством «Фірма «Кінодністер».

Їх представили начальник відділу зі створення відеопродукції «Фірми «Кінодністер» Володимир Демкович і режисер-постановник, художник-постановник Михайло Урбанський.

Фільм «Орнаменти долі» створили до 75-річчя депортації етнічних українців з Польщі. Стрічку побудували на основі свідчень очевидців подій, їхніх родичів і нащадків. Вона розповідає про традиції лемків, їхній побут до і після переселення.

Кінокартину «Михайло Галущинський. Лицар обов’язку і чину» присвятили нашому землякові — народився 25 вересня 1878 року в Звинячі тепер Чортківського району — легендарному команданту легіону Українських січових стрільців, віце-маршалу сенату Польської Республіки, члену Наукового товариства імені Шевченка. Михайло Урбанський розповідає, що задумав фільм про Михайла Галущинського тому, що його постать дуже неординарна, про неї відомо дуже мало. А перш за все, хотів проговорити історію змагання за волю України, котра була стерта за радянських часів. Стрічка «Михайло Галущинський. Лицар обов’язку і чину» — документальний, з елементами ігрового кіно. Роль команданта зіграв актор Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Сергій Бачик.

Володимир Демкович розповідає, що зйомкам обидвох фільмів передувала тривала й клопітка дослідницька робота, адже треба було зібрати історичний матеріал, зрозуміти тло й роль героїв у тогочасних подіях.

Анна Золотнюк.

Фото авторки.