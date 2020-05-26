У Монастириському районі від COVID-19 одужали всі медики: карантинні заходи згортають
Про це повідомив керівник штабу з протидії коронавірусу у Монастириському районі, заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.
- В Монастириському р-ні на covid-19 всього обстежено – 1553, – написав Павло Дронь у Facebook. — Одужало 181 із 194 інфікованих. Летальність – 4. На самоізоляції залишилось 9 інфікованих.
В Монастириському шпиталі – 4 з підозрою на коронавірус.
За останні 10 днів інфікованих не виявлено.
Всі медики одужали від covid-19. Вітаємо!!! Кошти для доплат медикам вже на рахунках лікарні. По лінії МОЗу отримано ще 1000 захисних комбінезонів з бахилами. Прийнято рішення про зведення карантинних заходів в районі до мінімуму, враховуючи Постанову КМУ від 20.05.20 №392 щодо продовження карантину до 22 червня 2020.