У Підволочиському районі спорудили один із найкрасивіших іконостасів Тернопільщини

8 листопада архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) візитував парафію св. великомученика Димитрія с. Колодіївка (Підволочиський деканат) у день її храмового празника. Владика очолив Божественну Літургію у співслужінні священиків Підволочиського деканату та духовних провідників Святопреображенського монастиря отців-студитів, які опікуються парафіяльним храмом.

Архиєрей здійснив Чин освячення нового іконостасу, спорудження якого тривало близько 5 років. За словами владики Василія, «ми сьогодні освятили один із найкрасивіших творів сакрального мистецтва Тернопільщини».

Іконостас, який складається з декількох ярусів, є унікальної працею майстра-різьбяра з Червонограду Романа Яблонського та іконописців Володимира і Юрія Свідерських.

У духовному слові митрополит Василій говорив про подвиг мучеництва св. великомученика Димитрія та закликав кожного наслідувати його чесноти та любов до Ісуса Христа. Відтак, відбулося освячення води, – повідомляє прес-служба архиєпархії.

Світлина Володимира Свідерського

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