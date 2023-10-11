У Почаєві прихожани московського патріархату пікетуватимуть проти вітроелектростанції, бо побачили в ній “лик антихриста”

У Почаєві пікетуватимуть проти встановлення вітроелектростанції, в якій побачили “лик антихриста”? Віряни розглядають можливість проведення «молитовного стояння» і збору підписів проти встановлення вітроелектростанції на околиці Почаєва.

Про це повідомляє спільнота «неТиповий православний» із посиланням на Viber-групу «Документы православным».

У Viber-групі «Документы православным», яка виступає проти «електронного концлагеря», біометричних паспортів, штрих-кодів та ідентифікаційних кодів, занепокоїлися через встановлення вітроелектростанції неподалік Почаївської Лаври . У ній віряни побачили «лик антихриста». Крім того підозрюють, що на вітроелектростанції можуть встановити антени «5G». У зв’язку із цим віряни розглядають можливість збору підписів під зверненням до місцевої влади та проведення «молитовного стояння» із вимогами знести електрогенеруючу установку або ж перенести її подалі від Почаївської Лаври.

«Слава Богу! Брати і сестри, знайомі повернулися з поїздки у Почаїв, показали ось таку фотографію – неподалік Почаївської Лаври встановили вітрогенератор. Все би нічого, але подивіться на лопаті, хіба не видно, що це скритий лик антихриста?! Це я вже не кажу про можливо встановлені різні антени на вежі, типу 5 джі і т.д. Може варто організувати збір підписів для звернення до місцевої влади або провести молитовне стояння, щоб вітрогенератор знесли або встановили у іншому місці, подалі від Святині?», – пишуть учасники Viber-групи «Документы православным».

Як відомо, встановлення вітрових електростанцій на території Почаївської громади анонсували ще у 2021 році. Тоді ж був підписаний відповідний меморандум між Тернопільською ОДА та ТОВ «ЮФБ Інжинірінг».

За Збручем