У понеділок, 5 березня, всі освітні заклади Тернопільщини відновлять свою роботу!

У понеділок, 5 березня, усі освітні заклади області, які тимчасово призупинили навчання, відновлять свою роботу. Це ж стосується й навчальних закладів по всій Україні, адже система газопостачання стабілізувала свою роботу.

Про це зазначили під час засідання Кризового комітету при Міненерговугілля, що відбулося 3 березня.

Що ж стосується нашої області зокрема, то інформацію про відновлення навчання у школах підтвердив й голова облдержадміністрації Степан Барна.

«Дякую усім жителям Тернопілля за розуміння і підтримку Держави в умовах «московського газового шантажу». Система газопостачання стабілізувала свою роботу, з понеділка, 5 березня, відновлюємо роботу усіх освітніх закладів Тернопільської області на які поширювався режим економії. Ми молодці!», – відзначив очільник краю.