На Тернопільщині пенсіонер через власну необачність ледь не позбувся руки

Нещасний випадок стався вчора в с. Завалів Підгаєцької територіальної громади. Місцевий житель під час обрізки бензопилою дерев у власному саду поранив праве передпліччя.

Медики Підгаєцької лікарні встановили, що у 68-річного потерпілого різана рана правого передпліччя та комбінована венозно-артеріальна кровотеча. Рана виявилась такою, що потребувала проведення термінової операції. Для цього, з обласного центру, був викликаний судинний хірург.