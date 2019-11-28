У їдальні школи на Тернопільщині виявлено фальсифіковане масло, яке виготовлене на неіснуючому заводі

У їдальні Борсуківської школи Лановецького району виявлено фальсифіковане масло, яке виготовлене на неіснуючому заводі

В ході проведення планового заходу державного нагляду (контролю) спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області виявили у їдальні Борсуківської ЗОШ I-III ст. (Лановецький район) масло “Минское сладкосливочное несоленое” 72,5 %, яке розфасовували на виробничих потужностях ТОВ «Деснянський маслозавод» (смт. Десна, Чернігівська область). Відомостей про виробника на упаковці не вказано, дане підприємство не зареєстроване у Реєстрі потужностей операторів ринку, на які видано експлуатаційні дозволи та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань — фактично неіснуюче підприємство.

Згідно результатів дослідження, яке здійснювала Тернопільська державна регіональна лабораторія Держпродспоживслужби, дане масло не відповідає жирнокислотному складу молочного жиру (експертний висновок №003473 д.к./19 від 27 листопада 2019 р.).

На фото — фальсифікована продукція.

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області