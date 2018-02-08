Як на Тернопільщині “прокатали” людей з обмеженими можливостями

7 лютого Гусятинська селищна рада об’єднаної територіальної громади з депутатами черговий раз показали своє справжнє лице, – про це в мережі Фейсбук пише депутат ради Іван Космина. Чоловік з обмеженими фізичними можливостями вже довший час, як почав боротьбу за комфортне життя в громаді людей з інвалідністю. Хоча ця боротьба є нелегкою – так, вчора, йому знову довелося зіштовхнутись з байдужістю.

Після всіх наших закликів, звернень, флеш-мо бу, роз’яснень і присутності людей з інвалідністю і їх опікунів в сесійні залі, виділення коштів на придбання автомобіля з підйомником так і не набрало потрібну кількість голосів. 9 ”ЗА” з потрібних 14… Чому!? Не знаю. Можливо комплекси, принципи, байдужість, неосвіченість…

Особисто Іван Космина таку поведінку розцінює, як дискримінацію по ознаці інвалідності. Про це депутат заявив голові Гусятинської ОТГ Михайлу Левицькому і покинув сесійну залу в знак протесту проти дискримінації.

В знак солідарності зі мною, залу покинула фракція НРУ і ще декілька депутатів, які погоджуються зі мною і сесію довелось закрити, не розглянувши більше жодного питання. Я радий, що мене підтримали порядні депутати, для яких доля людей з інвалідністю не просто слова. Друзі, ваша підтримка для мене безцінна, це додало сил і я ще поборюсь, – пише Іван Космина.