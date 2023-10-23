У Теребовлі будують міст, який з’єднає старе місто з центром

У Теребовлі тривають будівельні роботи пішохідного моста, що проходить через річку Гнізна та зв’язує старе місто з центральною частиною Теребовлі.

На пішохідному мості вже встановлено та змонтовано металеві ферми. Наразі працівники підрядної організації проводять роботи з влаштування настилу з декоративно-штампованого бетону. Дальше будуть змонтовані сходові марші, пандуси, перила та облаштовано віпочинкову зону.

Завдяки великим зусиллям довелося провести зміни до проєктно-кошторисної документації, замовити експертизу.

Нагадаємо, демонтаж старого моста та будівництво нової конструкції розпочались у 2019 році. У 2020 році через нестачу коштів роботи довелося «заморозити». Через початок повномасштабного вторгнення росії на територію України будівництво теж не могло продовжуватись. Лише цього року будівельні роботи вдалося відновити.

До слова, пішохідним мостом щодня переходили тисячі мешканців громади. Новий міст стане окрасою Теребовлі й привабить не тільки містян, а й туристів. Люди матимуть нову відпочинкову зону, щоб помилуватися красою княжого міста.

«Роботи ще чимало. Але ми не зупиняємося. Місто виконує свої зобов’язання», – наголошує Олег Продан.