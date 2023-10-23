16:32 | 23.10.2023
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У Теребовлі будують міст, який з’єднає старе місто з центром

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У Теребовлі тривають будівельні роботи пішохідного моста, що проходить через річку Гнізна та зв’язує старе місто з центральною частиною Теребовлі.

⚡️На пішохідному мості вже встановлено та змонтовано металеві ферми. Наразі працівники підрядної організації проводять роботи з влаштування настилу з декоративно-штампованого бетону. Дальше будуть змонтовані сходові марші, пандуси, перила та облаштовано віпочинкову зону.

☝Завдяки великим зусиллям довелося провести зміни до проєктно-кошторисної документації, замовити експертизу.

☝Нагадаємо, демонтаж старого моста та будівництво нової конструкції розпочались у 2019 році. У 2020 році через нестачу коштів роботи довелося «заморозити». Через початок повномасштабного вторгнення росії на територію України будівництво теж не могло продовжуватись. Лише цього року будівельні роботи вдалося відновити.

☝До слова, пішохідним мостом щодня переходили тисячі мешканців громади. Новий міст стане окрасою Теребовлі й привабить не тільки містян, а й туристів. Люди матимуть нову відпочинкову зону, щоб помилуватися красою княжого міста.

⚡️«Роботи ще чимало. Але ми не зупиняємося. Місто виконує свої зобов’язання», – наголошує Олег Продан.

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