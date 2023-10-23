У нічній аварії на Тернопільщині травмувались двоє хмельниччан

Дорожньо-транспортна пригода сталась в ніч з 20 на 21 жовтня в сел. Дружба Микулинецької територіальної громади. Орієнтовно о 02.30 годин водій автомобіля «Skoda Octavia», проїжджаючи по автодорозі М-19, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дорожнє кільце.

Внаслідок таких дій транспортний засіб перекинувся, а водій та його пасажир отримали травми різного ступеня важкості. Обох потерпілих, жителів м. Хмельницький, госпіталізували в Теребовлянську міську лікарню.

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