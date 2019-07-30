У Тернополі «забанили» київські фірми, що парою ходили по західноукраїнським тендерам

Тернопільське територіальне відділення АМКУ оштрафувало ТОВ «Авістор» та ПП «Комфорт-2000» на 136 тис. грн за неуспішний розіграш будівельного тендеру Тернопільської САД влітку 2018 року. Про це свідчить рішення Відділення від 26 червня.

Спеціалісти Відділення проаналізували відкриті торги Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, проведені у червні-серпні 2018 року. Йдеться про закупівлю робіт із поточного середнього ремонту 14,5 км автодороги Р-41 (обхід Тернополя) очікуваною вартістю 396,29 млн грн.

На конкурс прийшли вісім підприємств, однак на етапі прекваліфікації замовник відсіяв половину заявок. У тому числі, перевірку не пройшли компанії «Авістор» та «Комфорт-2000», поведінка яких привернула увагу антимонопольників.

Відмітимо, що переможцем тодішніх торгів стало ТОВ «Техно-Буд-Центр», контрольоване оточенням екс-голови «Автодоріг України» Ореста Проника.

Щодо київських компаній «Авістор» та «Комфорт-2000», то Відділення встановило наступне:

Для участі у публічних закупівлях компанії у 2016 році зареєструвалися на одному і тому ж майданчику з однієї IP-адреси, також свої пропозиції для спірних торгів створили в один день – з іншої, але однієї для двох IP-адреси (остання з адрес належала бухгалтеру «Комфорт-2000» Валентині Вдовиченко);

Підприємства пов’язані господарськими відносинами, зокрема, надавали одне одному поворотну фінансову допомогу;

Відповідачі використовували спільний мобільний номер;

Тендерні документи містили спільні дефекти та виявились схожими за оформленням;

Відповідачі були пов’язані відносинами контролю (Власником «Авістору» на момент проведення закупівлі був Віктор Горбунов, але незадовго до цього 50% компанії належали Миколі Поліщуку – власнику «Комфорт-2000» до червня 2018 року. Крім того, «Авістор» та «Комфорт-2000» є одними із засновників Асоціації «Авістор-Буд», керівником якої є згадуваний Микола Поліщук).

За антиконкурентні узгоджені дії кожна з компаній отримала по 68 тис. грн штрафу.

У зв’язку із прийнятим антимонопольниками рішенням, підприємство автоматично внесли до «чорного списку» АМКУ, відтак вони не зможуть брати участі у конкурентних публічних закупівлях протягом наступних трьох років.

Додамо, у квітні цього року Івано-Франківське відділення АМКУ повідомляло, що також перевіряє компанії ТОВ «Авістор» та ПП «Комфорт-2000» на предмет дотримання конкурентного законодавства під час закупівлі Івано-Франківською центральною міською лікарнею №1 робіт з будівництва електропостачання приміщень закладу. Змову компаній на спірному тендері раніше зафіксували«Наші гроші.Львів».

Рішення івано-франківських антимонопольників за результатами розслідування очікується.

Нагадаємо, за даними «Прозорро», протягом 2017-2019 років ТОВ «Авістор» підписав всього 5 договорів із бюджетниками загальною вартістю 586 тис. грн, а ПП «Комфорт-2000» – 13 договорів за 46,90 млн грн у період з осені 2016 року по осінь 2018-го.