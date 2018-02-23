У Тернопільсько-Зборівській архиєпархії «Карітас» розпочав новий проект соціального служіння

17 лютого у с. Малий Ходачків (Тернопільський район) відбулась перша зустріч з ініціативною групою парафії св. Архистратига Михаїла та парохом о. Василем Сліпчуком в рамках проекту «Підвищення рівня соціальної відповідальності та участі громади на місцевому рівні». Пропонований проект реалізовує Міжнародний благодійний фонд «Caritas Ukraine» за підтримки відділу соціального служіння Патріаршої курії УГКЦ через єпархіальні «Карітаси».

Розпочали зустріч із спільної молитви, після якої координатор проекту, директор «Карітас Тернопіль» отець Андрій Марчук звернувся до присутніх із вступним словом та презентував посібник «Любов’ю служіть один одному». Крім цього учасники зустрічі переглянули відеосюжет доповіді Блаженнішого Святослава, Глави УГКЦ, на форумі соціального служіння УГКЦ та обговорили пропозиції Предстоятеля УГКЦ.

Отець Андрій також зазначив, що метою та завданням проекту є, насамперед, здійснювати соціальне служіння для потребуючих людей, сиріт, хворих, воїнів АТО, самотніх осіб, осіб похилого віку та інвалідів.

На закінчення зустрічі о. Василь Сліпчук та парафіяни розповіли про діяльність парафії і плани на майбутнє, а працівники проекту роздали усім присутнім інформаційні буклети та домовились про дату наступної зустрічі.

Відтак, 18 лютого, у Неділю Всепрощення, в рамках проекту відбулася зустріч з групою парафії церква святої великомучениці Параскевії П’ятниці у Великих Бірках та парохом о. Іваном Яциком.

Розпочали зустріч із Молебня до Серця Христового, після якого директор та відповідальний за соціальне служіння о. Андрій Марчук розповів про діяльність «Карітасу» та наголосив на важливості соціального служіння парафій УГКЦ. Крім цього, присутні також мали нагоду ознайомитися з навчальним посібником «Любов’ю служіть один одному» та переглянути відеосюжет доповідь Блаженнішого Святослава.