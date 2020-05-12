У ТЕРНОПІЛЬСЬКИХ ЛІКАРНЯХ ВІДНОВЛЮЮТЬ ПЛАНОВІ ОПЕРАЦІЇ. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

🔹На засіданні Тернопільського міського штабу для боротьби із коронавірусом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 332, дозволили лікарням Тернополя проводити невідкладні та термінові заходи з госпіталізації та планові операції, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя.

🔹Пацієнтам у такому випадку мають обов’язково зробити тестування на наявність коронавірусу методом ПЛР.

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