18:15 | 12.05.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

У тернопільських лікарнях відновлюють планові операції

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У ТЕРНОПІЛЬСЬКИХ ЛІКАРНЯХ ВІДНОВЛЮЮТЬ ПЛАНОВІ ОПЕРАЦІЇ. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.
🔹На засіданні Тернопільського міського штабу для боротьби із коронавірусом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 332, дозволили лікарням Тернополя проводити невідкладні та термінові заходи з госпіталізації та планові операції, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя.
🔹Пацієнтам у такому випадку мають обов’язково зробити тестування на наявність коронавірусу методом ПЛР.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *