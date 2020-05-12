Нові можливості. Як тепер роблять лазерну епіляцію?

За останні роки гладеньке тіло все більше і більше завойовує позиції, в результаті виник підвищений попит на лазерну епіляцію і черги на місяць вперед у багатьох професійних центрах апаратної косметології. А разом з цим зросла кількість студій-одноденок з домашніми фотоепіляторами з Піднебесної. Як же не стати жертвою моди і маркетингу і вибрати правильний центр для епіляції?

Раз і назавжди!

Не секрет, що гоління, шугаринг або воскова епіляція не доставляють ніякої радості від процесу. Особливо дратує те, що ефекту вистачає максимум на кілька днів.

Лазери для епіляції прийшли на виручку косметологів ще в далекі дев’яності, але популярність здобули не відразу через високу вартість першого покоління обладнання та відсутності компетентних кадрів, готових з ним працювати.

Лазерна епіляція, хоча і не вирішує проблему небажаного волосся за одну процедуру, зате з відмінним показником більш ніж в 90% дарує гладкість шкіри на кілька років після пройденого курсу в 6-10 процедур. В інших же випадках (мова йде про решту 10%) потрібно або трохи більше процедур, або більш часте проведення однієї: підтримуючої.

Революція в лазерній епіляції

На превеликий жаль, затребуваність даної процедури привела до появи на ринку величезної кількості псевдолазерного обладнання. Воно дешеве, не вимагає особливих знань в медицині і при цьому майже марне для боротьби з волоссям. Однак це дало можливість всім бажаючим почати надавати послугу «лазерної» епіляції мало не в підвалах манікюрних салонів за дуже привабливими цінами. Всі, хто хотів спробувати лазерну епіляцію раніше, зараз нарешті на неї зважилися. Але в результаті використання неякісного обладнання сталося те, чого ніхто не міг передбачити: через відсутність ефекту від подібних процедур людям починає здаватися, що сама по собі лазерна епіляція неефективна!

Лазерна епіляція не дала ефекту? Запитайте себе: а чи була ліцензія на здійснення медичної діяльності в тому місці, куди ви прийшли на цю процедуру? Це обов’язковий атрибут, без якого ніхто не має права робити справжню лазерну епіляцію. Чи дали вам касовий чек після оплати? Чи мав фахівець медичну освіту? Що за устаткування використовувалося?

Якщо не хочеться вникати в усі тонкощі процесу і викидати гроші на вітер за непотрібні процедури, звертайтеся тільки в професійні центри косметології.

Куди йти?

В медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» пропонують лазерну епіляцію на апараті останнього покоління Candela GentleLaze Pro-U. Саме він є «золотим стандартом» в світі!

Унікальність:

– використовується на засмаглій шкірі;

– повна відсутність ризику опіку або інфікування;

– видаляє навіть пушкове волосся;

– ефективно видаляє волосся за мінімальну кількість процедур;

– без болю.

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