У Великому Глибочку відновили школу, яку капітально не ремонтували понад 30 років

У Великоглибочецькій загальноосвітній школі ім. Ярослава Стецька навчається понад 400 учнів. Частина дітей – місцеві. Понад сто учнів привозять з інших сіл громади.

Впродовж року у закладі тривав капітальний ремонт приміщення за програми “Велике будівництво” Володимира Зеленського.

– У школі проведено заходи з енергозбереження. Замінено вікна, дах, утеплено фасади. Вартість робіт становить майже 22 млн грн. З них понад 19 млн грн виділено у рамках програми «Спроможна школа». Ще 2 млн грн – частка співфінансування органу місцевого самоврядування. Важливо, що до початку навчального року ці роботи були завершенні. Це був складний проєкт, але підрядник – ТОВ «Тернопільбуд» – справився із завданням і виконав всі зобов’язання, – зазначив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

Завдяки заходам енергозбереження заклад зменшить споживання газу. Це дозволить зекономити витрати на енергоносії.

– Понад 30 років у школі не проводили капітальний ремонт, за винятком приміщення спортивного залу, – розповідає директор Великоглибочецької загальноосвітньої школи ім. Ярослава Стецька Оксана Комарницька. – Ми одразу відчули ефект від утеплення. Попри те, що надворі стало холодніше, температура у приміщенні дозволяла організовувати освітній процес. У середньому наша школа споживає 17 тис. кубометрів газу. Після утеплення цей показник очікувано зменшиться до 13 тис. кубометрів.

У закладі дотримані принципи безбар’єрності – встановлені пандуси.