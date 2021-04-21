Система охоронної сигналізації для приватного будинку. Рекомендації щодо вибору

Навіть потужні двері й надійні замки не дають повної гарантії безпеки приватного житла. Але істотно підвищити впевненість у захисті допомагає система охоронної сигналізації.

Практично всі сучасні системи охоронної сигналізації будуються за аналогічним структурним принципом. Проте можуть істотно відрізнятися за складом та особливостями функціонування окремих елементів, способами обміну даними та нюансами монтажу. А все це відбивається на придатності системи для тих чи інших умов.

Тож, щоб зробити аргументований вибір охоронної сигналізації для приватного будинку, розберемося, які бувають види систем та як вони функціонують.

Принцип дії та склад системи охоронної сигналізації

Основна функціональна відмінність між охоронними сигналізаціями полягає у методі передачі тривожної інформації власнику будинку або особі, відповідальній за охорону. В основу більшості систем покладений наступні типові елементи, які повинні бути сумісними та ефективно взаємодіяти:

Набір датчиків із сенсорами різного принципу дії. Приймально-контрольний прилад (ПКП). Виконавчі підсистеми, які складаються зі звукових та світлових засобів оповіщення, а також обладнання, яке передає сигнали на пульт охорони або телефон чи комп’ютер власника будинку. Пристрої управління. Це клавіатура, монітор, а також прилади для ідентифікації власника (зокрема, це може бути біометрична ідентифікація за відбитком пальця або за голосом). Модуль живлення. Кабельні лінії або бездротовий канал зв’язку.

Розташовані в критично важливих точках помешкання, де найбільший ризик проникнення зловмисника, датчики охоронної сигналізації реагують на відповідний спосіб проникнення на надсилають сигнали на ПКП.

ПКП обробляє вхідні сигнали й подає відповідним чином сформовану «команду» на пристрої оповіщення про загрозу (гучномовець, динамік, сирену, світлові попереджувальні табло, сигнальні ліхтарі й подібні пристрої). А також на особистий комунікаційний пристрій користувача охоронної системи (мобільний телефон, ПК).

Інформація всередині охоронної системи може передаватися дротами або радіоканалами. А на пульт охорони та власнику будинку вона надходить через мобільну мережу, по радіоканалу, по міським телефонним мережам або через інтернет.

Датчики можуть бути охоронними та оповіщувального типу. Перші обладнані сенсорами для фіксації того чи іншого типу проникнення в будинок.

Щодо другого типу – ці датчики призначені для попереджання власника житла про загрозу для його майна або здоров’я внаслідок аварій. В залежності від виду, вони можуть ідентифікувати витоки води, газу, загоряння, задимлення, появу чадного газу, втрату електроживлення, тощо.

У свою чергу, датчики охоронного типу діляться на такі види:

Магнітно-контактні: розпізнають відкривання дверей або вікон. Відповідно, розташовуються на віконних або дверних рамах, склі вікон та дверному полотні. Пасивні інфрачервоні. Виявляють коливання температури навколишнього середовища, що відбувається, коли порушник проходить через зону дії сенсора. Зазвичай ці прилади монтують на стелі або стінах. Зона дії у них різна: є версії, які сканують оточення на 360 градусів, а є сенсори, спрямовані в певну точку простору. Ультразвукові. Випромінюють звукові хвилі частотою 15-75 кГц, які відбиваються від поверхонь і вловлюються сенсором. Якщо на шляху випромінення опиняється порушник, конфігурація відбитої хвилі змінюється, що й спричиняє спрацювання датчика. Мікрохвильові. Принцип роботи подібний до попереднього виду приладів, але тут використовується мікрохвильове випромінення, яке посилається передавачем і вловлюється сенсором після відбиття від оточуючих предметів або стін. Різниця в конфігурації хвиль вказує на появу чужорідного об’єкту в зоні, що сканується. Фотоелектричні. Розпізнають появу порушника за допомогою променів видимого або інфрачервоного світла. Перетинаючи їх, зловмисник вмикає тривогу. Вібраційні. Ідентифікують розбиття віконного скла за характерним звуком, частотою 3-5 кГц. Монтують їх зазвичай на віконне скло або до віконної рами.

Рекомендується встановлювати в домівці кілька типів датчиків, розташованих в найбільш «ризикованих» місцях. Таким чином підвищується вірогідність швидкого виявлення проникнення зловмисника, які б методи та шляхи він для цього не застосовував.

Типи, кількість та місця розташування охоронних датчиків визначаються в залежності від структури й розміру будівельного об’єкту. Для цього спеціалісти попередньо вивчають та обстежують об’єкт. Розроблюють проект майбутньої охоронної системи, з урахуванням всіх побажань і потреб власника будинку. Після чого виконують монтаж охоронної сигналізації з подальшим налаштуванням системи.

Окремі типи систем охоронної сигналізації дозволяють інтегрувати їх із системами контролю та керування доступом до об’єкту або його окремих ділянок. Це дає можливість заблокувати електромеханічні замки дверей або воріт під час тривоги.

Існують варіанти також із використанням генератора диму. Димова завіса дезорієнтує зловмисника і підвищує шанс зберегти майно.

Провідна чи безпровідна охоронна сигналізація?

Передача сигналу від датчиків до ПКП, а потім – на виконавчі пристрої, може здійснюватися по кабельним лініям або радіоканалам (у бездротових системах). Обидва способи досить дієві, але через певний ряд переваг бездротові системи переймають лідерство.

Переваги дротових систем порівняно з бездротовими:

нижча ціна;

вища якість сигналу;

вища точність ідентифікації загроз (за умови професійного встановлення охоронної сигналізації).

Основний «мінус» дротової системи – тривале і трудомістке розгортання через необхідність прокладати кабельні лінії та пов’язані з цим монтажні й будівельно-ремонтні роботи. Оскільки вони можуть істотно зіпсувати інтер’єр рекомендується облаштовувати дротову сигналізацію до завершення фінішного ремонту в будинку. Також важливою умовою є прихований спосіб прокладання кабелів та непомітність ключових охоронних приладів для порушників.

Бездротова система сигналізації застосовується щодалі, тим частіше, зважаючи на такі переваги:

швидший монтаж;

відсутність кабельних ліній;

можливість легко міняти місце розташування датчиків та інших приладів;

можливість розширювати систему та інтегрувати в неї нові прилади.

Серед «мінусів» бездротових систем – порівняно висока вартість, ризик «заглушування» радіосигналу зловмисниками, вразливість до радіоперешкод та електромагнітних завад. А також необхідність розташування приладів в межах «видимості» один одного, аби сигнал був максимально стабільним та сильним.

У деяких недорогих бездротових охоронних сигналізацій можуть бути такі недоліки, як неможливість оперативно проконтролювати якість зв’язку й діагностувати працездатність приладів. А також проконтролювати заряд акумуляторів чи наявність живлення.

Втім, в сучасних бездротових охоронних сигналізаціях від великих світових брендів всі ці проблеми усунені. До речі, облаштовуючи автономну охоронну систему необхідно пам’ятати про періодичну заміну чи заряджання джерел живлення.

Особливості різних систем охоронної сигналізації

Залежно від того, хто і яким чином отримує інформацію про проникнення в квартиру, системи охоронної сигналізації можна поділити на автономні та пультові.

Автономна охоронна система – це спрощений і найдоступніший варіант. При спрацюванні датчиків вмикається звуковий або світловий сигнал. Їхнє основне завдання – відлякування порушника й привертання уваги сусідів. Паралельно система відправляє тривожне повідомлення власнику.

Власне, попередження власника та оточуючих – це всі можливості такої системи тому власник квартири бере всю відповідальність за реагування на себе.

Пультова охоронна сигналізація передає тривожну інформацію не лише в оточуюче середовище та власнику. Але й на пульт у державній або приватній охоронній структурі. Відповідно, ефективність та швидкість реагування на сигнал збільшується.

Така система може вважатися найбільш ефективною, але й найбільш вартісною. Оскільки плата за послуги охоронної служби доведеться відраховувати регулярно.

Пультова охоронна сигналізація, яка передає інформацію по бездротовому каналу – один із найнадійніших варіантів захисту власного житла. До того ж, оптимальний з точки зору співвідношення вартості й функціональності.

Окремий або вбудований в блок управління GSM-модуль оснащується сім-карткою одного з операторів, за допомогою якої передається інформація. Рекомендується використовувати дві сім-карти різних операторів для забезпечення максимальної надійності та стабільності роботи системи.

У разі проникнення в будівлю тривожна інформація про те, що трапилося, передається власнику, охоронній структурі й іншим довіреним особам. Причому дані можуть передаватися у формі смс, пуш-повідомлення або дзвінком із записом голосового повідомлення. Разом із відправкою інформації вмикаються світлові та (або) звукові сигнали тривоги.

До складу охоронної сигналізації подібного типу можуть входити інші прилади безпеки й контролю. Приміром, тривожна кнопка. Якщо ви перебуваєте в будинку й відчули небезпеку, досить просто натиснути на неї, щоб приїхала тривожна команда (якщо система підключена на пульт охоронної служби).

Сучасні бездротові системи безпеки часто розширюються за допомогою камер відеоспостереження та мікрофонів для візуалізації й «озвучення» того, що відбувається. Це збільшує об’єм та підвищує якість інформації, яка може стати важливою для розслідування інциденту та для вибору правильного алгоритму дій під час тривоги.

Якщо в приватному будинку використовується система «розумний дім», то охоронну сигналізацію можна інтегрувати з іншими інженерно-технічними рішеннями для безпеки. Зокрема, можна вбудувати датчики витоку газу, протікання води, пожежні датчики та інші сенсори для контролю середовища.

Ще більше підвищити рівень безпеки можна шляхом підключення до такої системи безпеки телевізора, музичного центру або підсистеми освітлення приміщень. Вони будуть періодично вмикатися й імітувати присутність людей у квартирі.

Можливості бездротової охоронної сигналізації дуже широкі. Проте в цьому випадку ви залежні від якості зв’язку. Тож варто відповідально підійти до вибору мобільного оператора або інтернет-провайдера. А щоб максимально підвищити якість роботи системи, варто вдатися до послуг диспетчера.