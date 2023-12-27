Господарський суд напередодні Різдва повернув церкві моспатріархату право користуватись землею на вул. Коновальця у Тернополі, де розташований храм Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. У міськраді вже запевнили «20 хвилин», що подаватимуть апеляцію.

— Засідання в Господарському суді відбулось напередодні Різдва за позовом московського патріархату до міськради — щодо церкви на вул. Коновальця, 1 і діяльність якої міськрада заборонила, — поділилась із «20 хвилин» волонтерка, автомайданівка, засновниця ГО «Країна рівності і правди» Юлія Мамчак. — Діяльність призупинили, враховуючи думку городян, протести і те, що в нас війна з росією. Площа земельної ділянки понад пів гектара, і громада має право вирішувати, як використовувати свою землю. Розгляд справи тривав майже рік. І за два дні до Різдва прийнято рішення, яким повернуто в користування земельну ділянку з обслуговуванням моск.льської церкви в самому центрі Заходу України.

«Кров українців на ваших руках»

Акції протестів щодо заборони діяльності церкви УПЦ та заклики про перехід до української церкви, нагадаємо, проходили у Тернополі щотижня навесні 2023 року.

Біля храму Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, що на вул. Коновальця, 1, від 4 квітня регулярно відбувались мирні протести проти діяльності Української Православної Церкви, яка досі залишається у підпорядкуванні московського патріархату. Активісти скандували, що йому не місце у Тернополі й нашій державі, переконували вірян та священників переходити в українську церкву. На плакатах написані гасла: «Московський патріархат вбиває», «Геть московського попа», «Кров українців на ваших руках», «Тут був ФСБешний піп» тощо. Також на плакатах зображені звірства, які робили росіяни на окупованих територіях.

Зі слів співорганізаторки заходу Уляни Бурак, зміни треба робити вже зараз, адже наші хлопці та дівчата гинуть на фронті за вільну Україну від рук російських загарбників.

— Ми хочемо привернути увагу тернопільської влади до цієї ситуації. Ми хочемо, щоб вони зараз переглянули існування московського патріархату як прокремлівського рупора на території нашої області і загалом в Україні. Для нас важливо, щоб нас почули, — розповіла пані Уляна.

Молодь зверталась до священників, аби вони вийшли на розмову, почули їх.

— Що це за зачинених храм? Храм має бути відчиненим для кожного. Якщо вони незгодні з цим, то нехай беруть валізи і їдуть в росію. Ми не раді таким гостям. Ми тут за наше майбутнє і воно буде без російських попів, — каже учасниця акції Марія. — Ми не віримо просто словам. Треба щоб вони зібралися і поїхали з нашої землі. Нехай показують офіційні документи, що церква не російська. І взагалі, чому вони не кажуть українські молитви? Невже їм заборонено? Нехай тоді їдуть в Росію і не сидять в нашому Тернополі…

Міськрада заборонила, церква подала в суд

Зважаючи на резонанс, у міській раді вирішили розглянути питання, щоб позбавити церкву права користування земельною ділянкою. Проєктом рішення передбачалось припинити управлінню Тернопільської єпархії УПЦ (код ЄДРПОУ 14052348) право постійного користування земельною ділянкою площею 0,5484га (кад. номер 6110100000:06:002:0018) для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, що за адресою вул. Євгена Коновальця, 1 у Тернополі.

Тож 17 квітня на позачерговій сесії депутати одноголосно підтримали рішення припинити управлінню Тернопільської єпархії УПЦ право постійного користування земельною ділянкою за адресою вул. Євгена Коновальця, 1 у Тернополі. За проголосували 40 депутатів, зокрема і міський голова. Церква позвалась до суду.

— Символічно, що після суду тривала повітряна тривога, — каже Юля Мамчак. — Проте це не зупинило суддю Господарського суду Надію Андрусик, котра, напевне, вважає, що нічого страшного — церква має право на існування. І земля, якою користується московський патріархат, — нехай далі буде в обслуговуванні. І байдуже, що у нас війна з росією, що це земля громади. Чи такі ми патріоти? Поки не воюватиме кожен син судді, прокурора, депутата або вони самі — у нас будуть такі рішення, які не вкладаються в голову.

За словами Юлії Мамчак, у цьому питанні вже є судова практика трьох судів в Україні, і рішеннями тих судів заборонено право користування землею за аналогічних обставин.

— Там приймали про заборону, а в Тернополі дають дозвіл, — каже Юлія Мамчак. — Але ми маємо право вирішувати, що буде, а чого не буде на території нашої громади!

Коли можуть забрати землю?

Журналісти переглянули Земельний кодекс, аби з’ясувати, із яких причин можуть забрати землю у користувача.

Відповідно до Земельного Кодексу України, підставами припинення права користування земельною ділянкою є:

а) добровільна відмова від права користування земельною ділянкою;

б) вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених цим Кодексом;

в) припинення діяльності релігійних організацій, державних чи комунальних підприємств, установ та організацій;

г) використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам;

ґ) використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

д) систематична несплата земельного податку або орендної плати;

е) набуття іншою особою права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці;

є) використання земельної ділянки у спосіб, що суперечить вимогам охорони культурної спадщини;

ж) передача приватному партнеру, концесіонеру нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці, що перебуває в користуванні державного або комунального підприємства та є об’єктом державно-приватного партнерства або об’єктом концесії.

Водночас, у ч. 2 нової редакції ст. 149 ЗКУ міститься норма, згідно із якою вилучення земельних ділянок здійснюється за письмовою згодою землекористувачів, а в разі незгоди землекористувачів – у судовому порядку. Справжність підпису на документі, що підтверджує згоду землекористувача на вилучення земельної ділянки, засвідчується нотаріально.

Тож за наявності постійного землекористувача та без його нотаріально посвідченої згоди місцева рада не вправі вилучати земельну ділянку без рішення суду. У разі, коли рада всупереч вказаній нормі ухвалить таке рішення, його слід одразу ж оскаржити до суду. І цим правом скористалась церковна громада.

Що кажуть в міськраді і церкві?

«20 хвилин» намагались 25 грудня отримати коментар судді, яка є також суддею-спікером Господарського суду. Телефонували за номером, вказаним у довідках та на сайті суду. Однак слухавку так ніхто і не взяв. Ми готові вислухати позицію судді та опублікувати коментар, щойно поспілкуємось зі спікеркою.

— Тернопільська міська рада подаватиме апеляцію у даній справі, — запевнила «20 хвилин» речниця міськради Мар’яна Зварич. — Нагадаємо, 17 квітня 2023 року на сесії Тернопільської міської ради депутати одноголосно підтримали та прийняли рішення «Про припинення управлінню Тернопільської єпархії УПЦ права користування земельною ділянкою, що розташована на ділянці вул. Євгена Коновальця, 1». Тернопільська міська рада вважає недоцільною діяльність церкви, яка керується москвою та веде антиукраїнську діяльність.

Протоієрей Степан Балан, секретар Тернопільської єпархії Української православної церкви, поспілкувавшись із журналісткою «20 хвилин», відмовився від коментаря.

— Ще нічого не коментуємо, бо рішення суду не набуло законної сили, — о. Степан був лаконічним.

— А як набуде, що це означатиме для храму, священнослужителів, пастви, — уточнювала журналістка.

— Побачимо… Як набуде законної сили, тоді будемо коментувати, — відповів о. Степан.

20 хвилин