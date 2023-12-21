У Золотому Потоці відкрили Алею слави на честь загиблих Героїв

У Золотому Потоці відкрили Алею слави на честь полеглих у російсько-українській війні земляків. Повідомляють у селищній раді. З усіх околиць громади приїхали рідні загиблих Героїв та зібралися небайдужі люди, чий спокій боронили захисники.

Отці відслужили заупокійну панахиду за полеглими воїнами та освятили їх портрети.

Отець Володимир Зависляк наголосив: «Щодня, проходячи чи проїжджаючи повз, вдивляймося в ці портрети зовсім молодих хлопців та мужніх чоловіків, цінуймо тих, хто дозволив нам зустрічати ранки вдома, навчатися та працювати».

Надзвичайно щемливою була промова матері Героя Івана Щепанівського – Галини Михайлівни.

Жінка подякувала усім, хто доєднався до створення місця пам’яті захисників та закликала не забувати, якою ціною нам дається Перемога.

Т. в. о. селищного голови Уляна Дем’янчук подякувала рідним Героїв: – «Вклоняюся кожному із вас. На жаль, це горе нічим не розрадити. Поділяємо ваш біль. Нехай наші хлопці, які стали воїнами Небесного війська, спочинуть у Царстві Небесному».

Аматори та працівники Сновидівського будинку культури виконали зворушливі композиції на честь світлої пам’яті полеглих солдатів.

Руслан Степула, Роман Лебухорський, Василь Крижанівський, Іван Щепанівський, Ігор Бернадинюк, Іван Прокопів, Степан Фецич, Назар Гірняк. Доля кожного з них була різною, життя було різним, але всіх їх об’єднав подвиг – геройська смерть за Україну. Вічна їм шана і вдячність.