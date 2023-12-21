“Ці макети замків створила наша спільнота, яка діє при монастирі парафії “Лицарі Колумба”. Ці люди 2-3 місяці працювали над макетами у нашому підвалі, де у нас є майстерня, вони малювали і вирізали це все”, — розповів отець Дам’ян.

Над створенням шопки працювали брати францискани. Отець Дам’ян каже, на її зведення витратили 3 тижні.

“Скільки деталей тут — важко вирахувати. Є чимало різних фігур і композицій. Загалом змінилася частково форма нашої шопки, додали рухомі елементи і деякі нові композиції”.

Отець Дам’ян розповідає, що над встановлення шопки працювали між богослужіннями.

“Мені все тут подобається, не тільки шопка, але й сама церква. От я зняла відео у церкві, щоб своїм дітям показати, б щороку шопка змінюється, кожного року вносять щось нове та цікаве”, — каже вірянка Галина Фанок.

Цього року ширина і довжина шоки становить 30 метрів, розповів отець Дам’ян.

До оформлення шопки доєдналась хористка церкви Анна Горобець. Дівчина декорує бліндаж військових.

“Зараз ми дооформлюємо цю стіну, згодом прийдуть ще нові деталі та й сітки”.