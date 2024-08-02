УПЦ МП відновила будівництво у Почаївській лаврі відразу після від’їзду урядової комісії

Представники УПЦ МП продовжили незаконне будівництво на території Почаївської лаври одразу після того, як територію покинули члени комісії Міністерства культури і інформаційної політики. Про будівництво в самій пам’ятці архітектури повідомив керівник Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. В коментарі ZAXID.NET директор ДІАЗу Василь Ільчишин зазначив, що монахи УПЦ МП ангар між Успенським собором, келіями і підпірною стіною до печерного храму.

Василь Ільчишин зазначив, що одразу після того, як виявили самовільне будівництво, він на територію викликав поліцію і написав заяву.

«Представники УПЦ МП, які зараз тимчасово орендують Лавру, знову розпочали незаконне будівництво. Вони це роблять не лише в охоронній зоні, а в самій пам’ятці. Почали будувати якийсь ангар між Успенським собором, монастирськими келіями і впритул до підпірної стіни, де розташований печерний храм. Вже знищено близько 300 м2 історичної площі», – розповів Василь Ільчишин.

Керівник ДІАЗу зазначив, що своїми діями представники УПЦ МП порушують умови договору та пам’яткоохоронного законодавства, оскільки руйнують об’єкт культурної спадщини національного значення.

Правоохоронці, які приїхали на виклик керівництва ДІАЗу, склали акт про порушення, розпочали розслідування. Також паралельно матеріали направили в Міністерство культури й інформаційної політики.

Додамо, що Міністерство культури та інформації оприлюднило звіт комісії, яка провела перевірку Почаївської лаври і виявила низку порушень з боку монастиря, серед яких – зникнення частини ікон та самовільне будівництво.



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