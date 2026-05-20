‼️ Увага: на початку червня перекриють рух ділянкою міжнародної траси у Теребовлі

З 08:00 год. 02.06.2026 по 08:00 год. 02.06.2027 заплановано тимчасове обмеження руху усіх видів транспортних засобів у місті Теребовля на ділянці дороги М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) км 354+689 – 355+566.

📍Причина: капітальний ремонт мосту з підходами, який розташований на дорозі державного значення М-19.

🚌🚙🚛 Обмеження вводяться для всіх видів транспорту.

👷👮‍♂️ Служба відновлення погодила з патрульною поліцією тимчасову схему організації дорожнього руху та маршрути об’їзду для різних видів транспорту.

☝️ Зауважте, що рух для легкових та вантажних авто організовано різними маршрутами.

🇺🇦🤝🇵🇱 Ремонтні роботи відбуваються в рамках реалізації проєкту «Покращення транскордонної мобільності шляхом будівництва регіональної дороги № 627 Косів Ляцькі – Соколів Підляський та капітального ремонту мосту в м. Теребовлі на дорозі державного значення М-19» у рамках Міжнародної програми транскордонного співробітництва Interreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027».

🇪🇺 Цікаво, що вперше у Тернопільській області реалізовуємо великий дорожній інфраструктурний проєкт за кошти ЄС. На одній з головних транспортних артерій, що зв’язує Україну з Європою, капітально відремонтуємо міст та підходи до нього. Дорога М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече – входить до основних логістичних маршрутів країни. Щодня тут проїжджаює близько 15 000 транспортних засобів.

Цей міст є критично важливим для логістики:

🔸 Забезпечує безперервне сполучення в напрямку кордону з Румунією (на Бухарест).

🔸 Покращує умови для транскордонного руху.

🔸 Підвищує безпеку та ефективність транспортної мережі регіону.

💶 Фінансування: 90% вартості робіт покриває Європейський Союз у межах програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027». Решту 10% – українська сторона за кошти з місцевих бюджетів.

