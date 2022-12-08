Увіковічнили пам’ять 12 бійців: на Тернопільщині відкрили “Пагорб пам’яті”

У Підгайцях на Тернопільщині відкрили “Пагорб пам’яті”. Це алея зі стендами про бійців з Підгаєцької громади, які загинули, захищаючи Україну. Про відкриття повідомили на сторінці Підгаєцької міської ради.

На “Пагорбі пам’яті” на вулиці Незалежності – 12 стендів. Увіковічнені імена бійців Олега Марковича, Ігоря Луціва, Володимира Нанинця, Олександра Корпана, Андрія Асадова, Івана Борсука, Івана Кураша, Богдана Курманського, Володимира Караба, Василя Катерняка, Василя Лемика та Ореста Широкого.

Наймолодший Герой, ім’я якого є на алеї, – 23-річний Андрій Асадов. Він медик-доброволець. Він народився 15 березня 1998 року в селі Старе Місто на Підгаєччині. Андрій отримав медичну освіту в Галицькому медичному коледжі імені Євгена Гливи. Після закінчення навчання призвався добровольцем, чотири роки служив в АТО, був бойовим медиком 10 окремої десантно-штурмової бригади. 24 лютого 2022 року Андрія Асадова призвали на військову службу по мобілізації. У загиблого Героя залишилися бабуся Оксана та матір Ірина.

“Андрійко, так весь час називала його бабуся, був чудовим хлопцем із великим щирим серцем та світлою душею. “Він був найкращим медиком”,- такі слова зі сльозами на очах вже над могилою промовила посестра та медичний інструктор нашого Героя Андрія. Зі слів його дядька, Андрій не звільнився зі служби, не зважаючи на закінчення контракту, бо казав: “Ви що! Як? Україна переможе і я цього не побачу, як без мене??” – написали на пам’ятному стенді.