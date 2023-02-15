Заявки на вступ до бригади «Лють» подали майже 400 добровольців

На Тернопільщині уже два тижні триває набір до новоствореного підрозділу Нацполіції України – об’єднаної штурмової бригади “Лють”.

Наразі кандидати проходять конкурсний відбір. Заключним етапом є співбесіда з конкурсною комісією. У лавах підрозділу чекають добровольців різних спеціалізацій. Їхні навички та досвід стануть у нагоді при виконанні службових завдань.

«Спеціалізація у бригаді є різною. Це і кулеметники, гранатометники, сапери. Усі ці спеціалісти дуже нам необхідні. Наразі гостра потреба у парамедиках», – відзначає командир 2 взводу 1 штурмової роти полку спеціального призначення «Сафарі» в бригаді «Лють» Національної поліції України Віталій Писаній.

На Тернопільщині заявки на вступ до бригади «Лють» уже подали майже 400 добровольців. Це люди різного віку, різних професій, але з чіткою вмотивованістю та патріотичною налаштованістю. Один із кандидатів – Максим Калинчук. Хлопець родом з Черкаської області, навчається на будівельника. У Тернопіль приїхав стажуватися, почувши про формування штурмової бригади, вирішив одразу стати її частиною.

«Я не служив в армії, але 8 років займався спортом. Я змотивований вигнати ворога з нашої землі та хочу стати частинкою в цій справі», – розповідає хлопець.

Для вступу у бригаду обмежень щодо статі немає, є лише обмеження за віком – від 18 до 55 років. То ж, якщо ти відчуваєш лють і бажання перемогти окупанта – приєднуйся до бригади «Лють».