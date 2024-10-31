У Львові проведуть трансплантацію печінки дворічній дівчинці, яка отруїлась грибами

Одній з потерпілих на Тернопільщині від отруєння грибами дитині у Львові проведуть трансплантацію печінки. У найважчому стані дівчинка віком 2 роки 8 місяців, яка потребує трансплантації. У поліції ZAXID.NET повідомили, що наразі експертиза встановлює, якими саме грибами отруїлася сім’я, однак напередодні чоловік, який нагодував дітей, збирав в лісі опеньки.

У реанімацію восьмеро дітей та один дорослий потрапили 30 жовтня. Лікарі в них діагностували важке отруєння дикорослими грибами. Семеро дітей з однієї багатодітної сім’ї, ще одна дівчина – родичка, яка гостювала в них. Дітей з Тернопільської обласної дитячої лікарні того ж дня перевезли в лікарні у Львові та Києві. Двоє дітей, віком 2 років і 8 місяців та 17 років, перебувають у Лікарні святого Миколая Першого ТМО. Ще п’ятеро, віком 3, 11, 8, 7 та 4 роки, лікуються в Національній дитячій спеціалізованій клініці «Охматдит» у Києві. Усі госпіталізовані діти перебувають у важкому стані. Голову сім’ї, який назбирав грибів і нагодував ними дітей, госпіталізували в Чортківську лікарню, у нього також важкий стан. Матір та однорічна дитина перебувають в задовільному стані.

У Тернопільській обласній дитячій лікарні в коментарі ZAXID.NET повідомили, що стан однієї дівчинки, віком 2 роки і 8 місяців, вкрай важкий.

«Отруєння спричинило гостру інтоксикацію організму. Дитину готують до трансплантації печінки. На щастя, знайшли донора», – розповіли в лікарні.

Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета зазначив, що гриби сім’я споживала ще 27 жовтня. Того ж вечора у восьми дітей погіршилося самопочуття, але матір самостійно намагалася їх лікувати. Через три дні, 30 жовтня, коли стан дітей став вкрай важким, матір звернулася за допомогою лікарів.

«Наразі ще немає результатів експертизи, яка б повідомила, які саме гриби вживали діти і чим вони отруїлися. Попередньо відомо, що співмешканець матері того дня ходив в ліс навколо Копичинець і збирав опеньки. Однак чи точно це так, поліція поки що не може в нього дізнатися, бо він у важкому стані в лікарні», – розповів Сергій Крета

Додамо, що фактом масового отруєння дітей грибами правоохоронці відкрили провадження через злісне невиконання обовʼязків по догляду за дитиною. Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі.