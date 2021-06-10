Фонд держмайна спробує втретє продати на аукціоні Мишковицький спиртзавод
Фонд держмайна втретє виставив на приватизаційний аукціон окреме майно Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”.
Про це повідомляє прес-служба Фонду.
Підприємство розташоване в двох локаціях на Тернопільщині: селі Мишковичі та селищі міського типу Дружба.
“До складу об’єкта приватизації входять будівлі та споруди загальною площею 12 318,5 м², серед яких: адміністративний корпус, виробничі корпуси, спиртосховища, склади, майстерні, градирня, бардосховище тощо. Наявне основне технологічне обладнання, що знаходиться в задовільному стані, а також необхідні комунікації: водопостачання, електропостачання, каналізація та під’їзні шляхи”, – йдеться у повідомленні.
Загальна площа земельних ділянок – 13,8553 га.
Аукціон пройде 6 липня 2021 року.
Стартова ціна активу – 7,3 млн грн, прийом заявок на участь в онлайн-аукціоні триватиме до 5 липня 2021 року.
Нагадаємо:
28 грудня 2020 року переможцем перших торгів стала компанія “Золотники-Агро”, яка запропонувала 12,8 млн грн. Але компанія не провела оплату за актив і результати аукціону були анульовані.
У березні Фонд держмайна провів повторний аукціон, за результатами якого до держбюджету мали надійти 181 млн грн.