Вартість приміщення на Тернопільщині зросла більше ніж у 15 разів від стартової завдяки аукціону

13 жовтня відбувся онлайн-аукціон з приватизації нежитлового приміщення в Тернопільській області з результатом 808 000 грн.

За об’єкт приватизації, загальною площею 263, 3 м², на відкритих торгах змагалися 7 учасників, які підвищили вартість активу у більше ніж 15 разів від стартової ціни – з 17 070 грн до 808 000 грн.

Переможець аукціону тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок, після чого процес приватизації склада для обладнання вважатиметься офіційно завершеним.

Після цього новий власник отримує приміщення на другому поверсі двоповерхового цегляного будинку з підвалом. Об’єкт приватизації розташований з адресою: м. Кременець,

вул. Чорновола В’ячеслава, 1а, приміщення 1.