Кабмін дозволив обслуговувати клієнтів не тільки на терасах під відкритим небом, а й під навісами

Раніше ж на вулиці можна було перебувати не більше ніж по двоє – не враховуючи супровід дітей. Більше людей відтепер можуть сидіти на відкритих терасах кафе та ресторанів.

За одним столом можна тепер сидіти вчотирьох. Втім, дистанція між столиками так само має бути щонайменше півтора метра.

Крім цього, Кабмін дозволив обслуговувати клієнтів не тільки на терасах під відкритим небом, а й під навісами.