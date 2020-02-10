Великобірківська ОТГ символічно «попрощалася» з колядою (фото)

Більше десяти колективів Великобірківської ОТГ зібрались на заході у Малому Ходачкові, аби відзначити останні різдвяні дні та символічно «попрощатись» з колядою.

Різдвяне мистецьке дійство відбулося у клубі села Малий Ходачків сьогодні, 9 лютого.

З привітаннями до учасників різдвяного заходу звернувся голова Великобірківської ОТГ Любомир Ковч, який завітав на свято зі своєю дружиною, п.Лілею та отцем Іваном Яциком (який є адміністратором парафій св.вмч. Параскевії П’ятниці та св.верх.ап.Петра і Павла).

Вітальне слово мав і в.о.старости Володимир Береза, який представив новий депутатський корпус, що входить в Великобірківську ОТГ.

Розпочався захід з виконання колядки «Старий рік минає» «Добрий вечір, тобі» у супроводі народного духового оркестру «Відродження».

Згодом під керівництвом вчителя української мови та літератури Надії Чуйко представлено глядацькій увазі вертепне дійство за участі школярів Малоходачківської ЗОШ І-ІІІст.



Колядували найменшенькі ходачківчани – вихованці малоходачківського ДНЗ «Сонечко» під керівництвом Оксани Кравчук та Галини Бурби.

Згодом виступали: гурт «Викрутас» («Україна колядує»); жіночий ансамбль «Веселі молодиці» («Пане господарю»); квартет «Срібні роси» («Темнесенька нічка»).

Під акомпанемент баяна завклуби Лесі Пиндус давньою однойменною піснею-колядою, яку співають, коли запалюють дідухи, звеселили колядники з села Костянтинівка.



Свої виступи під гучні оплески представили: ансамбль Великобірківського будинку культури «Галичанки» («Різдвяна музика щастя», «Будьте здорові»); великобірківський народний жіночий вокальний ансамбль «Соломія», який привітав глядачів колядкою «А Ісус мале дитя» та тріо бандуристів – «Спи Ісусе, спи».

Учениця музичної школи смт.В.Бірки та жителька с.Смиківці Іванна Недошитко сольно яскраво озвучила сучасну колядку «Коляда». А відомий в Україні і в усьому світі “Щедрик” композитора Миколи Леонтовича, що є одним з невід’ємних символів Різдва незвичайно виконав ансамбль скрипалів Великобірківської музичної школи.

Різдвяне мистецьке дійство відбулося за організації завклубу с.М.Ходачків Тетяни Тихонюк та завбібліотеки Христини Плуговської.

Любомир Ковч висловив вдячність усім учасникам і вертепного дійства, і музичного виступу.

Приємно вражений дійством у цьому клубі – продовжив Любомир Петрович. – Дуже радий присутністю молоді та усіх.

Таке свято є відродженням духовних традицій колядок і вертепів.

Чи не вперше у стінах клубу, завершився захід спільним колядуванням акапельно. Наприкінці пригощали усіх солодощами та теплим чаєм.