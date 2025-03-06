Верховний Суд переглянув вирок тернополянину, який виправдовував агресію рф

Верховний Суд підтримав позицію Тернопільської обласної прокуратури та направив на новий розгляд кримінальне провадження щодо мешканця Тернополя, якому було пом’якшено покарання за виправдовування, заперечення та визнання правомірною збройної агресії рф проти України, а також глорифікацію її учасників (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Як встановили прокурори, 9 травня 2023 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту з пасажирами громадського транспорту заперечував факт російської агресії проти України, називаючи її “внутрішнім громадянським конфліктом”. Пізніше, того ж дня, він повторив ці твердження у розмові з працівниками патрульної поліції та військовослужбовцем Національної гвардії.

Суд першої інстанції визнав його винним та призначив покарання у вигляді одного року позбавлення волі. Однак апеляційний суд пом’якшив вирок, замінивши ув’язнення на умовний термін випробування строком на один рік.

Прокуратура оскаржила це рішення у Верховному Суді, наполягаючи на надто м’якому покаранні, з огляду на те, що подібні дії підривають національну безпеку у час, коли українці щодня віддають свої життя у війні.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу та призначив новий розгляд справи в апеляційному суді.