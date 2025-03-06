Вчителька зі Збаража потрапила до фіналу Всеукраїнської премії «Ранкові зорі»

5 березня організатори премії для українських педагогів «Ранкові зорі» оголосили короткий список півфіналістів. До нього потрапила й вчителька з Тернопільщини.

Півфіналісткою стала Галина Василівна Колодій, вчителька алгебри, геометрії, хімії та біології Збаразького ліцею №2 імені Івана Франка. Вона та ще 49 учасників пройшли до фінального етапу, де будуть змагатися за перемогу в одній із дев’яти номінацій: «Зірковий вчитель», «Незламний учитель»; «Учитель-наставник»; «Інноваційний учитель»; «Результативний учитель»; «Problem Solving»; «Креативний вчитель»; «Підтримка вчителя»; «Молодий вчитель». Загалом цього року анкети для участі надіслали 1767 освітян, ідеться в новині.

Премію «Ранкові зорі» заснувало та організовує видавництво навчальної та дитячої літератури «Ранок». Вона проводиться вже вдруге і має на меті відзначити вчителів, які, незважаючи на складні обставини сьогодення, продовжують виконувати свій обов’язок — навчати майбутні покоління.

Фіналісти отримають 5 000 або 10 000 гривень у разі своєї перемоги. Найбільша нагорода дістанеться переможцю категорії «Зірковий вчитель», який отримає 25 000 гривень для реалізації професійної мрії. Загальний фонд премії складає 150 000 гривень.

Церемонія нагородження переможців відбудеться в березні під час прямого ефіру, зауважують організатори.