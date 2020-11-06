Від завтра Чортків житиме в умовах посиленого карантину
Протягом 14 днів, починаючи з суботи, 7 листопада, ВСІМ закладам громадського харчування та магазинам у межах Чортківської громади дозволено працювати лише до 20:00. Довше зазначеного часу працюватимуть виключно аптеки та АЗС.
Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чортківській міській раді у зв’язку з різким ростом кількості хворих на коронавірус.
Детальніше – у відеозверненні міського голови Чорткова Володимира Шматька.