Віктор Дворський став кращим вчителем фізики у Тернопільській області

Вчитель фізики Бережанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Віктор Дворський став кращим вчителем у своїй спеціальності на теренах Тернопільській області. Педагог за результатами трьох випробувань став абсолютним переможцем обласного етапу конкурсу «Учитель року – 2018» і представлятиме Тернопільщину на третьому етапі в Києві.

Нагадаємо, близько сотні вчителів подали свої заявки, проте лише чотири із них отримали перемогу у своїй спеціальності і отримали звання “Вчитель року”. Усі вони змагатимуться в наступному етапі за звання “Вчитель року” із викладачами України вже у квітні.