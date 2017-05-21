Віктор Овчарук: «Кожна копійка державних коштів повинна використовуватися раціонально»

Відбулася робоча зустріч з головою обласної ради Віктором Овчаруком. Спільно із представниками громадськості, а саме експертно-аналітичної групи «Акцент», працівниками виконавчого апарату обласної ради йшлося про прозорість формування бюджетного процесу, звітування головних розпорядників коштів за використання публічних фінансів.

Особлива увага була прикута до питання ефективності використання коштів платників податків. «Кожна копійка державних коштів повинна використовуватися раціонально, – наголосив очільник обласної ради. – У цьому підтримую позицію громадськості. Обласна рада працює прозоро та відкрито. Усі звіти про використання публічних коштів оприлюднені на сайті обласної ради. Проведено відкрите звітування головних розпорядників коштів на засіданнях постійних депутатських комусій. На сьогоднішній зустрічі порушилося ще одне важливе питання – ефективне використання публічних коштів. Обласна рада готова до співпраці із громадськістю».

Попередньо заплановано, що 30 травня відбудеться засідання круглого столу, на якому йтиметься саме про ККД використання коштів обласного бюджету на обласні програми, заходи, у різних сферах та галузях тощо. Його тема – ” “Публічне звітування про результати використання коштів обласного бюджету за 2026 рік: підсумки і перспективи”. Формат зустрічі передбачає участь голів постійних комісій обласної ради, уповноважених представників фракцій, керівників управлінь та департаментів виконавчої гілки влади, науковців, бізнес-асоціацій, громадських організацій, представників засобів масової інформації.