Понад десять оркестрів духових інструментів з Тернопільщини та Івано-франківщини урочисто пройшли вулицями Бучача

Військовий оркестр артилеристів, щойно повернувшись із зони АТО прийняв у часть у п’ятому фестивалі духової музики “Бучацькі фанфари”. Понад десять оркестрів духових інструментів різних відомств з Тернопільської та Івано-франківської областей урочисто пройшли вулицями Бучача до скверу де на спеціально підготовленій для цього дійства сцені кожен учасник дарував найкращі мелодії та популярні шлягери. Високий професіоналізм та виконавську майстерність, внесок у справу розвитку духового музичного мистецтва,так відзначили під час виступу наших музикантів голови Бучацької районної державної адміністрації Віталій Бебих, районної ради Віталій Фреяк та міської ради Йосиф Мосціпан. А керівнику військового оркестру окремої артилерійської бригади оперативного командування «ЗАХІД» вручили подяки та нагороди.

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