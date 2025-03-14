Вогнеборці ліквідували 7 пожеж на Тернопільщині

Протягом 13 березня на території Тернопільської області виникло кілька пожеж, значна частина яких – на відкритих територіях. Причини виникнення загорянь та суми матеріальних збитків встановлюються.

Наймасштабніші пожежі сухої трави:

у с. Чехів Монастириської ТГ Чортківського району вогонь охопив 2 га відкритої території; у с. Дунаїв Кременецької ТГ Кременецького району вигоріло 2 га сухої рослинності. Також рятувальники ліквідували загоряння у: с. Старий Вишнівець Кременецького району (0,2 га сухої трави); с. Жолоби Кременецького району (0,03 га сухої трави); м. Кременець (горіло сміття на відкритій території). Пожежі у житловому секторі Внаслідок займання в с. Чернихівці Тернопільського району знищено пральну машину, електричний бойлер, речі домашнього вжитку, пошкоджено меблі, облицювання стін і стелі на площі 10 м². Вогнеборцям вдалося врятувати житлову будівлю.

У с. Васьківці Кременецького району загорілася господарська будівля. Вогонь знищив електрощитову та пошкодив стіни на площі 1 м², проте рятувальники запобігли поширенню вогню та зберегли три сусідні будівлі.

ДСНС закликає: будьте обережними з вогнем! Пожежі завдають значних матеріальних збитків, нищать екосистеми та становлять загрозу життю людей. Дотримуйтеся правил пожежної безпеки!