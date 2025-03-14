Вогнеборці ліквідували 7 пожеж на Тернопільщині
Протягом 13 березня на території Тернопільської області виникло кілька пожеж, значна частина яких – на відкритих територіях. Причини виникнення загорянь та суми матеріальних збитків встановлюються.
Наймасштабніші пожежі сухої трави:
у с. Чехів Монастириської ТГ Чортківського району вогонь охопив 2 га відкритої території;
у с. Дунаїв Кременецької ТГ Кременецького району вигоріло 2 га сухої рослинності.
Також рятувальники ліквідували загоряння у:
с. Старий Вишнівець Кременецького району (0,2 га сухої трави);
с. Жолоби Кременецького району (0,03 га сухої трави);
м. Кременець (горіло сміття на відкритій території).
Пожежі у житловому секторі
Внаслідок займання в с. Чернихівці Тернопільського району знищено пральну машину, електричний бойлер, речі домашнього вжитку, пошкоджено меблі, облицювання стін і стелі на площі 10 м². Вогнеборцям вдалося врятувати житлову будівлю.
У с. Васьківці Кременецького району загорілася господарська будівля. Вогонь знищив електрощитову та пошкодив стіни на площі 1 м², проте рятувальники запобігли поширенню вогню та зберегли три сусідні будівлі.
ДСНС закликає: будьте обережними з вогнем!
Пожежі завдають значних матеріальних збитків, нищать екосистеми та становлять загрозу життю людей. Дотримуйтеся правил пожежної безпеки!