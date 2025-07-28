Тернопільщина: бюджет отримав понад 2,2 мільйони гривень транспортного податку

За перше півріччя цього року власники елітних автомобілів сплатили до місцевих бюджетів Тернопільської області 2 млн 247,4 тис. грн транспортного податку. Це на 34% або 566,1 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Основними платниками стали юридичні особи, які перерахували 1 млн 801,7 тис. гривень. Фізичні особи поповнили місцеві бюджети на 445,7 тис. гривень.

Варто нагадати, що транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, які випущені не більше 5 років тому. Середньоринкова вартість таких автівок має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2025 – 3 млн грн).

Ставка транспортного податку – 25 тис. грн за кожний автомобіль.

Перелік легкових автомобілів визначає Мінекономіки, повний список розміщує на своєму офіційному вебсайті (www.me.gov.ua) щороку до 1 лютого податкового (звітного) року.

У 2025 році до переліку потрапили такі марки автомобілів: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota.

Повідомлення про нараховану суму транспортного податку юридичні особи отримують у своєму електронному кабінеті.

Для фізичних осіб формують податкові повідомлення–рішення та надсилають поштою за місцем податкової адреси. Якщо ж фізособи подавали заявку на листування з органами ДПС в електронному вигляді, то отримують нарахування в електронному кабінеті.