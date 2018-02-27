Вихідні у Шумську не минули без неприємних сюрпризів

Вихідні 24-25 лютого 2018 року у місті Шумську не минули без неприємних сюрпризів.

Невідомими зловмисниками пошкоджено два вуличних світильники біля міського ЦНАПу по вулиці І.Франка,30. Вандали не мають спокою і руйнують майно, яке є комунальною власністю і покликане слугувати усій місцевій громаді, – йдеться у повідомленні Шумської об’єднаної територіальної громади.

Відповідне клопотання щодо виявлення винних та притягнення їх до відповідальності направлено до Шумського відділення поліції, враховуючи, що об’єкт обладнано відеоспостереженням. Прохання до усіх громадян не бути байдужими та повідомляти відповідні органи про випадки неадекватних дій хуліганів, свідками яких Ви випадково стали.