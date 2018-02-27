Медичний персонал та пацієнтів Чортківської лікарні вчили творити добро

24 лютого за сприяння отця-капелана Павла Вандяка медичний персонал та пацієнти Чортківської ЦКРЛ мали можливість ознайомитись з подвигом життя Блаженного Василія-Всеволода Величковського. Завдяки надзвичайно цікавій розповіді подружжя зі Львова Олега та Тетяни Чихарівських присутні дізналися про нелегке життя нашого земляка – жителя села Пробіжна, якого в 2001 році беатифіковано папою Іваном Павлом ІІ.

На кінець зустрічі всі мали нагоду прикластись до мощей Блаженного та отримали мирування олійкою, освяченою на мощах Блж. Василія. Ця зустріч спонукала задуматись над тим, що якщо Блж. В.Великовський зумів відстоювати правду, зберегти людяність і залишатися вірним принципам практикуючого християнина у складні часи переслідувань, репресій, то що заважає кожному з нас в теперішній час бути таким як він, бачити в кожному людину, не судити і спішити творити добро, – повідомляють на сторінці Чортківської центральної комунальної районної лікарні.