На побачення з рідною школою у смт Великих Бірках прийшли випускники, які закінчили її 40 років тому

В суботу, 9 червня, на побачення з рідною Великобірківською середньою школою прийшли випускники 1978 року випуску.

Місце зустрічі, звичайно – шкільне подвір`я біля старого корпусу – місце дитинства, де виросли, стежками якого ходили, зустрічалися і дружили, дорослішали. Вже 40 років промайнуло, а здається, ніби недавно вони поспішали на уроки, шкільні вечори, екскурсії, спортивні змагання.

На зустріч запросили всіх однокласників, з трьох випускних класів, з навколишніх сіл – Смиківці, Ступки, Чернелів-Руський, Соборне, Романівка, Малий Ходачків, Дичків, Красівка. Змогли прийти тільки 36. Зустріч продовжилась у церкві святої великомучениці Параскеви П’ятниці у Великих Бірках з молебня до Христа та малої панахиди за тих учнів та вчителів що відійшли у вічність, який відcлужив о. Іван Яцик. Завершили свою зустріч за святковими столами у ресторані «Мрія».

За інформацією Великобірківського селищного голови Романа Мацелюха.