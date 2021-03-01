Як на Тернопільщині подружжю, яке 16 років ділило майно, допоміг екс-прокурор Віталій Сідоров

Розподіл майна подружжя в судовому порядку процес тривалий та виснажливий. І домовитись в такій ситуації колишньому подружжю вкрай складно, адже одразу згадуються колишні образи і причини розлучення. Так і колишнє подружжя Марина та Сергій 16 років не могли поділити спільно нажите майно. І врешті решт чоловік та жінка звернулися до Кременецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Першою до місцевого центру звернулася пані Марина. Правову допомогу клієнтці надавав адвокат, який співпрацює з системою БПД, екс-прокурор Віталій Сідоров. Адвокат підготував позовну заяву про припинення права спільної часткової власності та виділення у власність частини житлового будинку. Згодом, до цього ж місцевого центру задля представництва інтересів в суді звернувся і пан Сергій. Правову допомогу чоловіку надавала адвокатка, яка співпрацює з системою БПД, Мар’яна Булава.

Вперше Марина та Сергій звернулися до суду у 2004 році. Тоді рішенням суду будинок разом з господарськими будівлями був поділений та визнано право власності кожного з подружжя на частину цього майна. У 2009 році ухвалою суду були конкретизовані частки кожного в майні. У 2014 року згідно з рішенням суду здійснено поділ земельної ділянки, відповідно до часток у спільній частковій власності на будинковолодіння. У 2019 році рішенням суду припинено право спільної часткової власності на майно за колишнім чоловіком.

Таким чином, відповідно до рішень суду відбувся реальний поділ будинковолодіння. Однак, при поділі спільного майна колишньою дружиною не було вирішено питання про припинення права спільної часткової власності та не виділено частини житлового будинку в окремі об’єкти нерухомості. Відтак, співвласники майна були позбавлені можливості присвоїти своїй частині житлового будинку окремої поштової адреси та здійснити реконструкцію або будівництво без згоди іншого співвласника.

Адвокати, які представляли інтереси своїх клієнтів, для врегулювання спору на підставі взаємних поступок склали мирову угоду, яку представили до суду.

«Уникнути такого довготривалого судового процесу можливо. Так, статтею 367 Цивільного кодексу України передбачено, що майно, що є у спільній частковій власності, може бути поділене в натурі між співвласниками за домовленістю між ними. Договір про поділ нерухомого майна, що є у спільній частковій власності, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню», – коментує адвокат Віталій Сідоров.

Ухвалою Кременецького районного суду від 11.02.2021 року по справі № 601/1950/20 затверджено мирову угоду між колишнім подружжям щодо остаточного поділу спільно нажитого майна. Так, припинено право спільної часткової власності на частину будинку пані Марини та виділено у власність, як окремі об’єкти нерухомого майна належні кожному учаснику справи частки у будинковолодінні.

«У разі виділу співвласником у натурі частки із спільного майна для співвласника, який здійснив такий виділ, право спільної часткової власності на це майно припиняється. Така особа набуває право власності на виділене майно, і у випадку, встановленому законом, таке право підлягає реєстрації», – коментує адвокатка Мар’яна Булава.

Відповідно до ст. 207 ЦПК України сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією ж ухвалою одночасно закриває провадження у справі.