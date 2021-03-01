10:31 | 1.03.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Персоналії 

Художниця з Почаєва Марія Шаповал розписала колекцію кухонних дощечок (фото)

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Після тривалої, виснажливої недуги, відновившись тілом і душею, улюблена багатьма мешканцями Почаєва художниця повернулася до прикладного образотворчого мистецтва. Здійснивши розпис невеличкої колекції кухонних дощечок, Марія Іванівна Шаповал ділиться з широким загалом своїми першими творчими кроками після тривалої відсутності в мистецькому просторі. Про це повідомляють у Почаївському історико-художньому музеї.

Художниця (1957 р. н.) займається творчістю з сорокарічного віку, створила понад сотню картин, які знаходяться в приватних колекціях різних країн світу. Також вона є іконописицею, оформила низку православних храмів, створила ексклюзивну колекцію ляльок, займається декоративним розписом. Брала участь у колективних виставках, а також мала дві персональні в Почаївському історико-художньому музеї.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *