Художниця з Почаєва Марія Шаповал розписала колекцію кухонних дощечок (фото)

Після тривалої, виснажливої недуги, відновившись тілом і душею, улюблена багатьма мешканцями Почаєва художниця повернулася до прикладного образотворчого мистецтва. Здійснивши розпис невеличкої колекції кухонних дощечок, Марія Іванівна Шаповал ділиться з широким загалом своїми першими творчими кроками після тривалої відсутності в мистецькому просторі. Про це повідомляють у Почаївському історико-художньому музеї.

Художниця (1957 р. н.) займається творчістю з сорокарічного віку, створила понад сотню картин, які знаходяться в приватних колекціях різних країн світу. Також вона є іконописицею, оформила низку православних храмів, створила ексклюзивну колекцію ляльок, займається декоративним розписом. Брала участь у колективних виставках, а також мала дві персональні в Почаївському історико-художньому музеї.